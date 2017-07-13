Эдуард Кокшаров возглавил мужскую сборную России по гандболу

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) в четверг назначил Эдуарда Кокшарова главным тренером мужской сборной России после отставки возглавлявшего команду Дмитрия Торгованова, сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Исполком ФГР ранее в четверг принял отставку прежнего главного тренера Торгованова, под руководством которого российские гандболисты впервые в истории не сумели выйти в финал чемпионата Европы. На предыдущем заседании исполком ФГР признал выступление мужской сборной неудовлетворительным и создал чрезвычайный штаб по подготовке команды к Олимпиаде-2020 для принятия ключевых решений.

"Сегодня на заседании исполкома Федерации гандбола России единогласно было принято решение о назначении главным тренером мужской сборной России Эдуарда Кокшарова", — сказал Шишкарев журналистам.

Кокшаров — олимпийский чемпион 2000 года, бронзовый призер Игр-2004. Торгованов возглавлял сборную России с февраля 2015 года.

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