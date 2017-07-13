Эдуард Кокшаров возглавил мужскую сборную России по гандболу

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) в четверг назначил Эдуарда Кокшарова главным тренером мужской сборной России после отставки возглавлявшего команду Дмитрия Торгованова, сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.
"Сегодня на заседании исполкома Федерации гандбола России единогласно было принято решение о назначении главным тренером мужской сборной России Эдуарда Кокшарова", — сказал Шишкарев журналистам.
Кокшаров — олимпийский чемпион 2000 года, бронзовый призер Игр-2004. Торгованов возглавлял сборную России с февраля 2015 года.
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