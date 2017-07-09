Боксер Лебедев защитил чемпионский титул WBA

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе, победив австралийца Марка Флэнагана.

Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

Лебедев одержал 30-ю победу в карьере (22 — досрочно) при двух поражениях. Флэнаган потерпел пятое поражение в карьере при 22 победах (15 — досрочно).

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