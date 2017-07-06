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Спорт

Самым маленьким зрителем Кубка конфедераций стал трехмесячный малыш

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (273)
15:4106.07.2017
0830
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкБолельщики во время матча Кубка конфедераций-2017. Архивное фотоБолельщики во время матча Кубка конфедераций-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Самым маленьким зрителем футбольного Кубка конфедераций, получившим паспорт болельщика, стал трехмесячный малыш, самым возрастным – болельщик старше 85 лет, рассказал журналистам заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мировые СМИ высоко оценили организацию Кубка Конфедераций в России

В числе зрителей, получивших паспорт болельщиков, было зарегистрировано около 13% людей младше 17 лет. Еще 2% составляли зрители старше 65 лет. Помимо этого, рассказал Романков, люди оформляли паспорта целыми семьями, в том числе и на маленьких детей.

"Основными зрителями, которые получили паспорт болельщика Кубка конфедераций, были мужчины от 25 до 35 лет. Всего из зрителей 70% были мужчины, 30% — женщины. Самому маленькому болельщику, которому мы выдали паспорт, было три месяца. Самые возрастные — люди старше 85 лет", — сообщил Романков.

Паспорт болельщика – документ, который получал каждый зритель после приобретения билета на матч Кубка конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно на каждого зрителя.

Будет ли паспорт болельщика Кубка конфедераций действовать на чемпионате мира по футболу 2018 года, пока обсуждается, уточнил Романков. Сроки и условия хранения данных, внесенных зрителями при оформлении паспорта болельщика, будут соблюдены в соответствии с требованиями и законами РФ.

Закрытие Кубка конфедераций-2017
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ финале Кубка конфедераций-2017 встретились сборная Чили и действующий чемпион мира команда Германии. На фото: Леон Горетцка (Германия), вратарь Клаудио Браво (Чили) и Марсело Диас (Чили) во время финального матча.Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
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В финале Кубка конфедераций-2017 встретились сборная Чили и действующий чемпион мира команда Германии. На фото: Леон Горетцка (Германия), вратарь Клаудио Браво (Чили) и Марсело Диас (Чили) во время финального матча.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗаключительный матч турнира прошел на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На фото: Гонсало Хара (Чили) и Тимо Вернер (Германия).Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заключительный матч турнира прошел на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На фото: Гонсало Хара (Чили) и Тимо Вернер (Германия).
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВстреча завершилась в пользу подопечных Йоахима Лева со счетом 0:1. На фото: болельщики сборной Чили.Болельщики сборной Чили перед началом финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Александр Вильф
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Встреча завершилась в пользу подопечных Йоахима Лева со счетом 0:1. На фото: болельщики сборной Чили.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕдинственный гол матча на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На фото: чилийцы Жан Босежур и Алексис Санчес и игроки сборной Германии Ларс Штиндль и Леон Горетцка.Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Единственный гол матча на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На фото: чилийцы Жан Босежур и Алексис Санчес и игроки сборной Германии Ларс Штиндль и Леон Горетцка.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосле окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).Игровой момент финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
После окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФинальный матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Финальный матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанк"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии закрытия турнира.Салют у стадиона Санкт-Петербург Арена после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии закрытия турнира.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСамым ценным игроком Кубка конфедераций-2017 был признан полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер, а лучшим бомбардиром - немецкий нападающий Тимо Вернер.Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Самым ценным игроком Кубка конфедераций-2017 был признан полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер, а лучшим бомбардиром - немецкий нападающий Тимо Вернер.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТурнир проходил с 17 по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Турнир проходил с 17 по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике, и 2013 года в Бразилии.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике, и 2013 года в Бразилии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия турнира началась с экскурса в прошлое, в конец XIX века, когда в России был сыгран первый футбольный матч.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония закрытия турнира началась с экскурса в прошлое, в конец XIX века, когда в России был сыгран первый футбольный матч.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосле выступления артистов, музыкантов и танцоров прошел парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
После выступления артистов, музыкантов и танцоров прошел парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВсего в церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 приняли участие почти полторы тысячи человек.Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Всего в церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 приняли участие почти полторы тысячи человек.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКульминацией церемонии закрытия турнира стал выход легендарного бразильского футболиста Рональдо, который вынес кубок на поле стадиона "Санкт-Петербург" и совершил с ним круг почета, чтобы показать всем зрителям, собравшимся на трибунах.Бразильский футболист Роналдо во время церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Кульминацией церемонии закрытия турнира стал выход легендарного бразильского футболиста Рональдо, который вынес кубок на поле стадиона "Санкт-Петербург" и совершил с ним круг почета, чтобы показать всем зрителям, собравшимся на трибунах.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВсего в организации и проведении Кубка Конфедераций в России приняли участие почти шесть тысяч волонтеров.Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 волк Забивака во время церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Всего в организации и проведении Кубка Конфедераций в России приняли участие почти шесть тысяч волонтеров.
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