Самым маленьким зрителем Кубка конфедераций стал трехмесячный малыш

СОЧИ, 6 июл – РИА Новости. Самым маленьким зрителем футбольного Кубка конфедераций, получившим паспорт болельщика, стал трехмесячный малыш, самым возрастным – болельщик старше 85 лет, рассказал журналистам заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

В числе зрителей, получивших паспорт болельщиков, было зарегистрировано около 13% людей младше 17 лет. Еще 2% составляли зрители старше 65 лет. Помимо этого, рассказал Романков, люди оформляли паспорта целыми семьями, в том числе и на маленьких детей.

"Основными зрителями, которые получили паспорт болельщика Кубка конфедераций, были мужчины от 25 до 35 лет. Всего из зрителей 70% были мужчины, 30% — женщины. Самому маленькому болельщику, которому мы выдали паспорт, было три месяца. Самые возрастные — люди старше 85 лет", — сообщил Романков.

Паспорт болельщика – документ, который получал каждый зритель после приобретения билета на матч Кубка конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно на каждого зрителя.

Будет ли паспорт болельщика Кубка конфедераций действовать на чемпионате мира по футболу 2018 года, пока обсуждается, уточнил Романков. Сроки и условия хранения данных, внесенных зрителями при оформлении паспорта болельщика, будут соблюдены в соответствии с требованиями и законами РФ.