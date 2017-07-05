В Мексике считают, что Россия готова проведению чемпионата мира по футболу

МЕХИКО, 5 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Глава пресс-службы Мексиканской федерации футбола Исраэль Маркес считает, что организация Кубка конфедераций в России была великолепной, а Россия сможет провести предстоящий чемпионат мира 2018 года на высоком уровне.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финальном матче в Санкт-Петербурге сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0. В поединке за третье место команда Португалии нанесла поражение команде Мексики – 2:1 (в дополнительное время). Матчи турнира в общей сложности посетили 628 304 человека, что стало третьим показателем в истории проведения соревнования.

"Россия готова для того, чтобы организовать чемпионат мира", — сказал Маркес РИА Новости.

По его словам, посещенные им стадионы оснащены всеми необходимыми технологиями и инфраструктурой с полями первоклассного качества.

"Иногда безопасность казалась чрезмерной, но мы понимаем, что лучше предотвратить что-то, чем о чем-то сожалеть", – заметил Маркес. Также он обратил внимание на некоторые проблемы с иностранными языками у персонала стадионов, однако подчеркнул, что эти вопросы решаемы. "В целом это был невероятный Кубок конфедераций", — сказал Маркес.

В целом мнение Маркеса разделяют и простые мексиканские болельщики, которые поддерживали свою национальную сборную на Кубке конфедераций. Им понравились стадионы, хотя у них и есть ряд нареканий к вопросам логистики и сервису, следует из опроса болельщиков, проведенного корреспондентом РИА Новости.

"Что хорошо: все очень организовано, стадионы чистые, удобное размещение, везде волонтеры, которые помогали во всем, проезд к стадионам удобный, люди очень добродушные", — сказал РИА Новости болельщик Джек Коэн Ньето.

Однако, по его словам, переезд из города в город организован недостаточно хорошо: мест в специально выделенных поездах недостаточно. "У нас были проблемы с паспортом болельщика для детей — никто нам не смог помочь, никто не ответил. Билеты на бесплатный поезд мы так и не смогли получить. Куда бы мы ни звонили, с кем бы ни пытались соединиться, никто не решил эту проблему", — сказал Ньето. В итоге мексиканцам пришлось покупать билеты за свой счет.

Еще один поклонник мексиканской сборной Карлос Переа отметил, что посетил матчи в Казани и Санкт-Петербурге. "В Казани нам понравилось гораздо больше, волонтеры там были прекрасные, говорили на английском и даже испанском, а вот в Санкт-Петербурге атмосфера была довольно напряженная, волонтеры и службы безопасности были менее любезны с гостями и даже зачастую своими действиями блокировали вид на поле", – сказал Переа.

Он также заметил, что на финальном мачте Кубка в Санкт-Петербурге очень быстро закончилась еда для болельщиков, а многие из персонала говорили только на русском языке. "Несмотря на это, общее впечатление у нас очень позитивное, россияне на стадионах были очень активны, любезны. Нам понравилось, в следующем году вернемся на чемпионат мира, надеюсь, что мелкие проблемы с организацией, иностранными языками и сервисом уже будут разрешены", – отметил Переа.

В свою очередь болельщик Гонсало Гонсалес Диас оценил стадион "Спартак" в Москве, где посетил матч команд Мексики и Португалии за третье место. "Мое первое впечатление очень хорошее, начиная с путей доступа от метро, где были нормальные указатели на английском. Несмотря на толпу людей, фильтры безопасности работали быстро, внутри стадиона тоже все было организовано очень хорошо, сам стадион мне показался очень удобным", — сказал Гонсалес Диас.

С другой стороны, он отметил проблему с получением купленных билетов и паспорта болельщика. "Ситуацию нужно улучшать. Я потерял полдня, чтобы забрать свой паспорт, паспорт и билеты выдают в удаленных местах", — отметил он.

Гонсалес Диас намерен вернуться в Россию в следующем году на чемпионат мира. "Надеюсь не пропустить мундиаль в России, я поеду за моей командой и посещу новые города в России", — сказал поклонник мексиканской сборной.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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