Сборная России по футболу не получит премиальные за Кубок конфедераций

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу не получит премиальные за выступление на Кубке конфедераций-2017.

Российские футболисты не вышли из группы на домашнем Кубке конфедераций, одержав одну победу и потерпев два поражения. Турнир, победителем которого стала сборная Германии, прошел в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

"У них (футболистов сборной России) были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат", — ответил Мутко на вопрос журналистов о премиальных для команды по итогам турнира.

Команда Станислава Черчесова победила на турнире сборную Новой Зеландии (2:0) и проиграла командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

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