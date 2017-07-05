Сборная России по футболу не получит премиальные за Кубок конфедераций
МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу не получит премиальные за выступление на Кубке конфедераций-2017.
Российские футболисты не вышли из группы на домашнем Кубке конфедераций, одержав одну победу и потерпев два поражения. Турнир, победителем которого стала сборная Германии, прошел в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
"У них (футболистов сборной России) были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат", — ответил Мутко на вопрос журналистов о премиальных для команды по итогам турнира.
Команда Станислава Черчесова победила на турнире сборную Новой Зеландии (2:0) и проиграла командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
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В финале Кубка конфедераций-2017 встретились сборная Чили и действующий чемпион мира команда Германии. На фото: Леон Горетцка (Германия), вратарь Клаудио Браво (Чили) и Марсело Диас (Чили) во время финального матча.
Заключительный матч турнира прошел на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. На фото: Гонсало Хара (Чили) и Тимо Вернер (Германия).
Встреча завершилась в пользу подопечных Йоахима Лева со счетом 0:1. На фото: болельщики сборной Чили.
Единственный гол матча на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На фото: чилийцы Жан Босежур и Алексис Санчес и игроки сборной Германии Ларс Штиндль и Леон Горетцка.
После окончания игры немецкий тренер признался, что эта победа очень важна для сборной Германии. "Парни с маленьким международным опытом, но здесь они сыграли на высшем футбольном уровне. Наша цель состоит в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у игроков был опыт игры на таких турнирах. И мы этой цели добились", - сказал Лев. На фото: Антонио Рюдигер (Германия) и Анхело Сагаль (Чили).
Финальный матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.
"Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии закрытия турнира.
Самым ценным игроком Кубка конфедераций-2017 был признан полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер, а лучшим бомбардиром - немецкий нападающий Тимо Вернер.
Турнир проходил с 17 по 2 июля в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров. Больше зрителей посещало лишь матчи Кубка конфедераций 1999 года, проводившегося в Мексике, и 2013 года в Бразилии.
Торжественная церемония закрытия турнира началась с экскурса в прошлое, в конец XIX века, когда в России был сыгран первый футбольный матч.
После выступления артистов, музыкантов и танцоров прошел парад чемпионов, в котором были представлены все победители в истории Кубка конфедераций.
Всего в церемонии закрытия Кубка конфедераций-2017 приняли участие почти полторы тысячи человек.
Кульминацией церемонии закрытия турнира стал выход легендарного бразильского футболиста Рональдо, который вынес кубок на поле стадиона "Санкт-Петербург" и совершил с ним круг почета, чтобы показать всем зрителям, собравшимся на трибунах.
Всего в организации и проведении Кубка Конфедераций в России приняли участие почти шесть тысяч волонтеров.