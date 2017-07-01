НЬЮ-ЙОРК, 1 июл — РИА Новости, Ольга Денисова. Информационные центры для болельщиков и туристов, которые планируют в следующем году поехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, будут открыты в городах Европы, Латинской Америки и Китая, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Александр Радьков.

"Сейчас мы начинаем программу по открытию русских домов болельщиков на базе наших центров, где болельщики получат исчерпывающую информацию о посещении России", — сказал Радьков.

Данные центры были сертифицированы оргкомитетом ЧМ-2018. "Информационные центры будут работать прежде всего в странах, которые генерируют основные потоки болельщиков: Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, в Латинской Америке и Китае", — отметил Радьков.

Непосредственно во время футбольного чемпионата центры превратятся в фан-зоны, где будут транслироваться матчи. По словам представителя Россотрудничества, пилотный проект уже запущен в Сербии накануне Кубка конфедераций, и принял посла Мексики в стране и сотрудников посольства на трансляцию игры Мексика-Россия (2:1).

"Здесь, конечно, нужна системная работа как с болельщиками и объединениями болельщиков, так и футбольными федерациями. Многие боятся ехать в Россию, потому что не знают о стране. Наша задача — снять эти страхи и бороться со стереотипами, которые, порой, имеют место быть", — отметил Радьков.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.