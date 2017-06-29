Россия не будет иметь отношение к допинг-пробам на ЧМ-2018, заявил Мутко

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Ни российская сторона, ни Международная федерация футбола (ФИФА) не имеют отношение к допинг-контролю во время крупных международных соревнований, в том числе не будут иметь и во время чемпионата мира 2018 года, заявил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

В среду глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что допинг-контроль на проводимом в России чемпионате мира должен проводиться без участия ФИФА и России.

"Вы же понимаете, что такое допинг-контроль? Приезжает офицер, сегодня, например, работает здесь немецкая лаборатория и шведская. Он забирает пробу, садится на самолет и везет в Лозанну, Кельн и прочее, — сказал Мутко журналистам. — Объясните, что у ФИФА нет ни лабораторий, ничего. Это обывательщина и непрофессионализм. Просто он (Гриндель) хочет понравиться кому-то, быть в тренде, как сейчас модно говорить. Система очень простая: допинг-офицер — лаборатория. Сегодня ни допинг-офицеры, ни лаборатории из России не работают, и на чемпионате мира работать не будут. А ФИФА вообще только получает результаты".

"Он говорит – давайте отдалим WADA. Но это организация, созданная правительствами стран, чтобы писать правила, вырабатывать стандарты, выдавать аккредитации. Его слова красиво смотрятся. У нас полтора года берет UKAD, ну давайте еще год будет брать. Бедный Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке на контроль. Наша сборная бралась в полном составе, индивидуально после каждой игры, до игры, во внесоревновательное время. Что мы еще можем сделать? Надо правильно на это смотреть. Кто-то хочет понравиться каким-то своим элитам в своей стране, кто-то хочет вырулить здесь", — добавил Мутко.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>