Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в матче за 3-е место Кубка конфедераций по футболу, поскольку хочет увидеться со своими новорожденными детьми, об этом нападающий написал на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети были рождены на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью.

В среду португальцы в полуфинале Кубка конфедераций в Казани в серии послематчевых пенальти уступили команде Чили. Роналду на турнире забил два гола и трижды признавался лучшим игроком матча.

"Я был на службе своей национальной сборной, как всегда, душой и телом, хотя у меня родились двое детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной спортивной цели, которой мы хотели, но я уверен, что мы будем продолжать дарить радость португальцам. Президент Португальской федерации футбола и тренер пошли мне навстречу, и я этого не забуду. Я очень рад, что наконец увижусь со своими детьми в первый раз", – написал Роналду.

Матч за 3-е место Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Москве. Португальцы сыграют в нем с проигравшими полуфинала между командами Германии и Мексики.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>