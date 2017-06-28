"Ухо Холифилда на вкус было не очень". Двадцать лет самому известному бою

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Иван Воронцов. Ровно 20 лет назад в Лас-Вегасе состоялся бой, исход которого знают даже люди, не следящие за боксом. Схватка между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом вошла в историю совсем не по спортивным причинам: в конце третьего раунда легендарный боксер, чьи экстравагантные выходки до того вечера оставались за пределами ринга, откусил Холифилду часть уха.

Майк Тайсон, щуплый мальчик, живший в неблагополучных районах, разводивший голубей и неспособный постоять за себя, в 10 лет столкнулся с членами местной банды. Один из подростков оторвал голову голубю Майка. В ответ на это Тайсон накинулся на обидчика и избил того. Так будущая звезда бокса получил признание среди малолетних преступников и уже к 13 годам имел 38 приводов в полицейский участок.

С этим послужным списком Майк отправился в школу для трудных подростков, где познакомился с Бобом Стюартом, в прошлом добившимся значительных успехов в любительском боксе и работавшим куратором в центре заключения несовершеннолетних преступников. Стюарт согласился заниматься с Тайсоном, но при условии, что тот улучшит успеваемость: в 13 лет Майк практически не умел читать. Буквально за несколько месяцев будущий обладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе нагнал своих сверстников.

Тайсон стремительно прогрессировал, тренера передавали его друг другу, и в 18 лет Майк дебютировал на профессиональном ринге. В первых 19 боях ни один соперник не смог выстоять больше шести раундов, а 12 схваток Тайсон завершал еще в первые три минуты. В 20 лет он завоевал два титула чемпиона мира — WBA и WBC, в 21 добавил чемпионский пояс по версии IBF, в 22 — по версии журнала The Ring. Этот же журнал, существующий уже 95 лет, дважды — в 1986-м и 1988 году — признавал Майка лучшим боксером года.

Параллельно с этим Эвандер Холифилд также прокладывал себе путь к званию сильнейшего боксера планеты: как раз между двумя наградами Тайсона — в 1987 году — титул от вышеупомянутого журнала достался Холифилду. Эвандер был девятым ребенком в семье и также рос в неблагополучных районах Атланты. За любую провинность мать порола его ремнем — как потом признавался сам Холифилд, подобное воспитание принесло пользу, и если бы не наказания, он вполне мог присоединиться к какой-то банде и провести жизнь в тюрьме. В восемь лет Холифилд начал заниматься боксом, однако был маленьким даже на фоне сверстников — к 17 годам он был чуть выше 170 сантиметров, а весил меньше 70 килограммов. Однако ближе к 21 году начал расти и прибавлять в массе — тогда же он стал боксировать на профессиональном уровне. Как и Тайсон, Холифилд не знал поражений: к 1990 году в его активе были 24 победы. Все шло к тому, что эти два боксера должны были встретиться.

Однако свои коррективы внес случай — Джеймс Дуглас сенсационно победил Тайсона в бое за три чемпионских пояса. Букмейкеры вообще не рассматривали Джеймса в качестве конкурента Майку, который на тот момент считался сильнейшим тяжеловесом на планете, и коэффициент на победу Дугласа был 42 к одному. В свою очередь, Холифилд, воспользовавшись ошибкой Тайсона, победил Дугласа буквально через полгода и забрал титулы себе. Майк был вынужден провести несколько боев претендентов перед тем, как выйти на ринг против Эвандера, — на это ушло больше года. В июле 1991 года бой между Холифилдом и Тайсоном был согласован. Но через несколько недель Майка арестовали по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки и в феврале 1992-го приговорили к шести годам тюрьмы.

Тайсон вышел на свободу досрочно, отсидев три года. Холифилд за это время провел лишь восемь боев, три из которых проиграл, а также узнал о проблемах с сердцем, из-за чего даже принял решение сделать паузу в карьере. Майк начал стремительно набирать форму, вернул себе титулы WBA и WBC, и в ноябре 1996 года уже Холифилд вышел на бой с Тайсоном в качестве претендента. И победил — Майк так и не смог подстроиться под тактику Эвандера. В концовке 10-го раунда Холифилд провел серию ударов, после которой Тайсон не смог восстановиться: в начале 11-го раунда он уже практически не защищался, и рефери был вынужден остановить бой.

Матч-реванш был назначен на 28 июня 1997 года, и по сей день он остается одним из самых известных в истории бокса. Все 16 тысяч билетов были распроданы за сутки, два миллиона телезрителей были готовы заплатить за прямую трансляцию. Решающую встречу двух выдающихся боксеров своего времени смотрели в 97 странах мира.

С самого начала боя Холифилд начал входить в клинч и — умышленно или нет — несколько раз задел своей головой голову Тайсона, вызвав рассечение. В третьем раунде это вывело из себя Майка, человека и без того довольно агрессивного. В ходе одного из клинчей Тайсон вцепился зубами в ухо Холифилда и оторвал кусок — на повторе хорошо видно, как он выплевывает его на ринг. Эвандер запрыгал от боли, раунд остановили, а боксера привели в порядок. Однако буквально через несколько секунд после возобновления боя Тайсон повторно укусил противника, но на этот раз пострадало уже левое ухо.

Холифилд отказался продолжать бой. Судьи посмотрели повтор эпизода с укусом и приняли решение дисквалифицировать Тайсона, чем, в свою очередь, спровоцировали потасовку. Впервые за 50 лет матч за титул между тяжеловесами был остановлен из-за дисквалификации одного из участников. Вслед за этим последовал колоссальный по тем временам штраф в три миллиона долларов и отзыв у Майка боксерской лицензии, которую, правда, вскоре вернули.

Через два дня после боя Тайсон выпустил заявление, в котором извинился перед Холифилдом и зрителями, а также обосновал свое поведение тем, что судьи не замечали, как Эвандер бил его головой, — некоторые журналисты согласились с этими обвинениями. Сам Холифилд объяснил поведение Тайсона простым словом "гнев": мол, Майк очень быстро разобрался, что к чему, осознал, что победить честно в этом бою у него не получится, потому и стал так себя вести.

В любом случае этот скандал породил массу историй — в Штатах появились печенья, изготовленные в форме уха, сам Майк признался, что ухо Холифилда "на вкус было не очень", а также начал рекламировать соусы барбекю, говоря, что с этим соусом было бы вкуснее. И хотя бои Мухаммеда Али с Джо Фрейзером, Шугара Рея Леонарда с Роберто Дюраном или Микки Уорда с Артуро Гатти с точки зрения бокса сыграли гораздо большую роль в истории этого вида спорта, именно противостояние Тайсона и Холифилда остается самым известным среди рядовых зрителей в США и не только.