Киберспорт официально приравняли к футболу и хоккею. Что дальше?

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Иван Воронцов. На минувшей неделе Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию от Министерства спорта — формально ФКС теперь наделена теми же правами, что и Российский футбольный союз. Официально киберспорт Министерство спорта признало еще в апреле — в соответствии с приказом, он был переведен в категорию "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне". Таким образом, в ближайшие годы в киберспорте появятся школьные и студенческие лиги (такая уже сейчас здорово функционирует), сборные России, судейские семинары и целый список всего присущего классическим видам спорта.

История киберспорта в России терниста. Как таковой он начал формироваться еще в середине-конце 1990-х с выходом целой плеяды популярнейших многопользовательских игр — сначала Warcraft II и FIFA, затем Quake 2, чуть позже Counter-Strike. Уже тогда в России появились активисты, проводившие турниры на городском и федеральном уровнях, среди которых был Дмитрий Смит, нынешний президент ФКС, тогда более известный под ником "Dilvish".

Однако в России он развивался своим путем: если в Европе, в особенности в Скандинавии и Германии, с появлением высокоскоростного интернета в конце 1990-х годов начали формироваться различные онлайн-лиги, то россияне для определения лучшего были вынуждены ездить по компьютерным клубам своих городов и путешествовать по стране. В результате кризиса 1998 года, когда стоимость на компьютеры и комплектующие значительно возросла, а доступ к интернету у большинства людей через простой модем появился лишь в начале 2000-х, в России такие лиги возникли существенно позже. В свою очередь, призы на офлайн-турнирах победители получали в основном какой-либо продукцией, причем далеко не всегда в виде условных видеокарт или игровых клавиатур — приз в нескольких ящиков газировки от партнера турнира был вполне нормальным явлением. Тем не менее уже в 2002 году на World Cyber Games — главном в те годы киберспортивном турнире мира — россияне заявили о себе во всеуслышание, завоевав три золота и заняв второе место в командном зачете.

Сегодня киберспорт — одна из наиболее динамично развивающихся индустрий. Проследить тенденцию можно на примере призовых, выплачиваемых победителям и призерам турниров: в 2010 году — 5,7 миллиона долларов, в 2013-м — 22 миллиона, в 2016-м — 95. Объем выручки, по оценкам Deloitte, с 2014-го по 2018 год вырастет с 85 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Зрительская аудитория в киберспорте уже сейчас находится где-то на одном уровне с Национальной хоккейной лигой. Отечественный рынок также довольно крупный — его объем превышает 35 миллионов долларов.

Сам факт официального признания киберспорта говорит о том, что к нему надо менять отношение. Стандартные фразы, которые звучат применительно к игрокам: "лучше бы книгу почитали" и "всю жизнь проводят перед компьютером". В стране, где большая часть трудоспособного населения сидит по восемь часов в офисе перед экраном монитора или гробит свое здоровье на производстве, подобные замечания кажутся лицемерными, а причина кроется в непонимании и неприятии киберспорта как дисциплины.

На сегодняшний день россияне заработали в киберспорте более 8,5 миллиона долларов, украинские игроки — чуть меньше. В августе россияне должны будут увеличить отрыв: в составе Virtus.pro, одного из главных фаворитов чемпионата мира по Dota 2, призовой фонд которого уже сегодня должен перевалить за 20 миллионов долларов, выступают три россиянина и два украинца. На фоне вылета сборной России по футболу из Кубка конфедераций — за чьей игрой с большим удовольствием будет наблюдать подрастающее поколение: за коллективом, представляющим СНГ и задающим стандарты во всем мире, или за сборной, которой остается только верить в чудо? Ответ вполне очевиден.

Зато, в отличие от того же футбола, киберспортсмены начисто лишены присущих многим мастерам ноги и мяча понтов. Илья "Lil" Ильюк, один из лучших игроков из СНГ, начал зарабатывать деньги в Dota 2 еще в школьном возрасте. Эти деньги пошли на погашение кредита, взятого мамой игрока. Спустя три года после старта профессиональной карьеры он взял всю семью на обеспечение, хотя сам живет в простой квартире в подмосковном городе Щёлково. Артур "Arteezy" Бабаев сделал еще проще — купил родителям дом. Алексей "Solo" Березин, капитан Virtus.pro, взял в ипотеку квартиру в Новороссийске и живет обыкновенной жизнью.

Что ждет российский киберспорт? ФКС только в этом году уже провела Кубок России, а в минувшие выходные в Москве состоялся финал Всероссийской студенческой киберспортивной лиги, призовой фонд которой составил семь миллионов рублей. Дальше — лиги школьные, секции, развитие региональных федераций, которых уже сейчас почти 60, и много работы, направленной на разрушение стереотипов о геймерах и компьютерных играх.

Сегодня в России, возможно, киберспортсмен — круче, чем футболист.