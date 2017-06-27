Ивлев: Исинбаева продолжает работать в качестве члена набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.

Ивлев занял пост исполняющего обязанности главы набсовета РУСАДА 31 мая, после того как Исинбаева покинула пост главы органа по требованию WADA. Совет учредителей WADA в мае объявил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста главы набсовета. Во вторник Ивлев был избран на пост председателя набсовета.

"Исинбаева никуда не ушла, она полностью вовлечена в нашу работу, являясь членом набсовета РУСАДА", — сказал Ивлев журналистам.

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