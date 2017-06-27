Ивлев: Исинбаева продолжает работать в качестве члена набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.
"Исинбаева никуда не ушла, она полностью вовлечена в нашу работу, являясь членом набсовета РУСАДА", — сказал Ивлев журналистам.
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