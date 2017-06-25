Сербские ватерполисты выиграли Суперфинал Мировой лиги, россияне - пятые

ВОРОНЕЖ, 25 июн — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла Суперфинал Мировой лиги, который прошел в подмосковной Рузе.

Таким образом, сербские ватерполисты защитили титул, который не проигрывали с 2013 года. Второй стала команда Италии. В матче за третье место команда Хорватии обыграла сборную США. Российская сборная выиграла рейтинговый матч за пятое место у команды Казахстана, сборная Австралии стала седьмой по итогам утешительного турнира, сборная Японии — восьмой.

Проверить соперника на зуб, или зубастые соперники?

Для большинства сборных, вышедших в Суперфинал, этот старт был хорошей проверкой перед чемпионатом мира в Будапеште. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Евстигнеев признался, что в Рузе его команда попробовала соперников "на зуб" перед чемпионатом мира. На групповом этапе сборная России проиграла только серебряным призерам Игр-2016 хорватам, а в первом матче плей-офф уступила команде США. Дальше уже были рейтинговые матчи, в которых россияне одержали две победы.

"Ребятам пришлось психологически непросто после матча с американцами, но нашли мотивацию и оставшиеся два матча выиграли. Мы проведем работу над ошибками после Суперфинала. В частности, я недоволен в игровом плане перекрытием контратаки, будем над этим работать. На групповом этапе, считаю, мы себя неплохо проявили. Проиграли Хорватии, но это мировые лидеры, нам нужно много работать, чтобы лучше противостоять таким командам, мы в матче с ними проверили свои игровые связки, в частности, в защите", — сказал Евстигнеев.

"Соперники по группе на чемпионате мира в Будапеште у нас получаются примерно те же самые, которые были в Суперфинале на групповом этапе. Только вместо сборной Австралии — команда США. Суперфинал — это хорошая практика перед чемпионатом мира. Я думаю, что мы как команда на месте не стоим, развиваемся, у всех огромное желание побеждать. Устали проигрывать. Хочется уже выигрывать", — подчеркнул капитан сборной России Сергей Лисунов.

По его словам, в решающем матче с командой США россиянам не хватило хладнокровия. "Но именно в таких матчах, где его не хватает, хладнокровие и вырабатывается", — отметил он.

Хладнокровно выстоял в серии пенальти в рейтинговом матче с японцами вратарь Виктор Иванов, взявший два удара соперника, несмотря на травму руки. Теперь его участие в чемпионате мира под вопросом. "Состав есть на 90%, но возможны изменения", — подчеркнул Евстигнеев.

Сербы выигрывают, смотрят футбол и оценивают Рузу

Команда Сербии — как говорили и сами игроки, и тренеры — играли в Рузе под нагрузкой. "Думал, что сыграем здесь хуже, после Олимпийских игр мы пока не на том уровне мотивации", — заявил один из лидеров команды Душко Пиетлович.

Руза ему понравилась, бассейн тоже. "Думаю, это хороший вариант для подготовки сборной России. Я надеюсь, что ваша команда будет выглядеть лучше в нынешнем сезоне, потому что в последние годы все было не очень. Было тяжело смотреть, как они играют, при том что в команде есть хорошие игроки, которые могли бы проявить себя лучше. Сейчас поменялся тренер, может быть, уже в этом сезоне они будут играть лучше", — отметил Пиетлович, попутно выразив соболезнования российским болельщикам в связи с голом Криштиану Роналду в ворота сборной России по футболу в матче Кубка конфедераций.

Именно из-за Кубка конфедераций Суперфинал был перенесен из Казани в Рузу, которая теперь приглянулась не только ватерполистам, но и Международной федерации плавания (FINA). "Нам уже сказали, что в FINA заинтересованы в том, чтобы здесь проводить различные международные соревнования, и по прыжкам в воду, и по синхронному плаванию. Так что можно сказать этим Суперфиналом мы открыли Рузу для мирового плавательного сообщества", — рассказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

После этого турнира сборная России немного передохнет, а затем отправится на турнир в Италию. Дальше, уже в июле — чемпионат мира в Будапеште. "Можно, конечно, непомерно завысить планку, но нужно исходить из реалий. Если мужская команда будет в шестерке лучших на чемпионате мира, значит, работа ведется правильно", — подчеркнул Власенко.

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