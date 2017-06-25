Демирбай выйдет в стартовом составе немцев на матч КК с камерунцами

Игроки сборной Германии во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

Игроки сборной Германии во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 25 июн — Р-Спорт. Полузащитник Керем Демирбай сыграет с первых минут в составе сборной Германии по футболу в матче Кубка конфедераций-2017 с командой Камеруна.

Встреча сборных Германии и Камеруна состоится в воскресенье в Сочи и начнется в 18:00 мск. После двух матчей на счету немцев четыре очка, у камерунцев – одно.

Стартовый состав сборной Германии на игру выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (голкипер), Маттиас Гинтер, Марвин Платтенхардт, Юлиан Дракслер (капитан), Керем Демирбай, Тимо Вернер, Эмре Джан, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.

Демирбай, выступающий за "Хоффенхайм", не играл в первых двух встречах Кубка конфедераций.

Камерунцы начнут игру в следующем составе: Фабрис Ондоа (вратарь), Эрнест Мабука, Андре-Франк Замбо, Адольф Тейку, Мишель Нгадё-Нгаджуи, Бенжамен Муканджо (капитан), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог, Себастьен Сиани, Жорж Манджек, Коллинз Фэ.