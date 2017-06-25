Лебедев готов примириться с Жирковым, если так решит комитет по этике

17:2725.06.2017
(обновлено: 17:28 25.06.2017)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев готов помириться с полузащитником сборной России Юрием Жирковым, если футболист примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет выступит за примирение.
В субботу российская сборная проиграла мексиканца со счетом 1:2, что не позволило ей выйти из группы на Кубке конфедераций. На 68-й минуте Жиркова удалили с поля, после того как он получил вторую желтую карточку. Лебедев после матча заявил, что за это удаление футболисту "надо дать в морду". Как сообщил агентству "Р-Спорт" глава комитета по этике РФС Семен Андреев, комитет может рассмотреть высказывание Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение.
"Если на комитет придет и Юрий Жирков тоже и объяснит со своей стороны, каким образом профессионал с более чем десятилетним стажем выступления за сборную, имея "в багаже" более 70 матчей за национальную команду, позволяет себе такое поведение, и комитет сочтет нужным нам друг перед другом извиниться и "протянуть руки" примирения, если это будет встречное движение со стороны Юрия, то я готов, конечно, примириться. Давайте встретимся на комитете по этике, сядем, обсудим", — сказал Лебедев РИА Новости.
Политик подчеркнул, что он не собирается оправдываться. Он допустил, что высказался "в сердцах и на волне эмоций", так как давал интервью "буквально через секунду после финального свистка". При этом Лебедев выразил уверенность, что миллионы болельщиков оценивают ситуацию так же, как он.
"И более того, я уверен, что 90% членов комитета по этике в момент, когда Жирков получал вторую желтую карточку на ровном месте и покидал поле, оставляя нашу команду вдесятером в наитруднейшей ситуации, испытывали примерно те же чувства внутри души. Просто они в силу определенных обстоятельств не могут этого выражать и не могут об этом говорить, а я вот нашел в себе мужество сказать эту всю правду", — заключил он.
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
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Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.