Лебедев готов примириться с Жирковым, если так решит комитет по этике

Карлос Вела (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Карлос Вела (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев готов помириться с полузащитником сборной России Юрием Жирковым, если футболист примет участие в заседании комитета по этике РФС и комитет выступит за примирение.

В субботу российская сборная проиграла мексиканца со счетом 1:2, что не позволило ей выйти из группы на Кубке конфедераций. На 68-й минуте Жиркова удалили с поля, после того как он получил вторую желтую карточку. Лебедев после матча заявил, что за это удаление футболисту "надо дать в морду". Как сообщил агентству "Р-Спорт" глава комитета по этике РФС Семен Андреев, комитет может рассмотреть высказывание Лебедева в адрес Жиркова, если президент РФС или бюро исполкома направит им это дело на рассмотрение.

"Если на комитет придет и Юрий Жирков тоже и объяснит со своей стороны, каким образом профессионал с более чем десятилетним стажем выступления за сборную, имея "в багаже" более 70 матчей за национальную команду, позволяет себе такое поведение, и комитет сочтет нужным нам друг перед другом извиниться и "протянуть руки" примирения, если это будет встречное движение со стороны Юрия, то я готов, конечно, примириться. Давайте встретимся на комитете по этике, сядем, обсудим", — сказал Лебедев РИА Новости.

Политик подчеркнул, что он не собирается оправдываться. Он допустил, что высказался "в сердцах и на волне эмоций", так как давал интервью "буквально через секунду после финального свистка". При этом Лебедев выразил уверенность, что миллионы болельщиков оценивают ситуацию так же, как он.

"И более того, я уверен, что 90% членов комитета по этике в момент, когда Жирков получал вторую желтую карточку на ровном месте и покидал поле, оставляя нашу команду вдесятером в наитруднейшей ситуации, испытывали примерно те же чувства внутри души. Просто они в силу определенных обстоятельств не могут этого выражать и не могут об этом говорить, а я вот нашел в себе мужество сказать эту всю правду", — заключил он.

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