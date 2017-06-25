Федор Емельяненко проиграл нокаутом, но не намерен завершать карьеру

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный российский мастер смешанных единоборств 40-летний Федор Емельяненко в субботу в Нью-Йорке (США) проиграл нокаутом в первом раунде 38-летнему американцу Мэтту Митриону в рамках бойцовского вечера Bellator 180, потерпев первое поражение после возобновления выступлений. Тем не менее именитый спортсмен заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру.
Изначально встреча Емельяненко и Митриона должна была пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), но поединок был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.
Для Емельяненко субботний бой стал третьим после возвращения в спорт. Россиянин в июле 2015 года объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.
Емельяненко продолжит карьеру и нацелен на реванш
Оценивая возможность продолжения карьеры после такого боя, Емельяненко заявил: "Конечно (продолжу), я же боец".
В то же время старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков считает, что спортсмену стоит переключиться на другие виды деятельности. "Грустно завершился бой, — заявил Конаков агентству "Р-Спорт". — Федору, конечно, надо заканчивать карьеру. Он наша звезда, наша легенда, национальный герой, но время неумолимо. Ему надо сделать выбор и направить свою энергию по другим направлениям: в тренерскую деятельность, активное развитие ММА в России, делиться своим богатым опытом с молодежью. Федор для нас остается великим спортсменом, хорошим другом и товарищем. И мы с ним всегда: и при победах, и при поражениях".
Митрион назвал Емельяненко великим бойцом
"Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке", — подчеркнул американец.
Ошибка в атаке
Известный российский мастер смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что причиной неудачи Емельяненко стала ошибка при проведении атаки. "Произошел крайне редкий момент, когда оба бойца одновременно попадают и падают, — отметил собеседник агентства. — Митрион чуть-чуть опаздывал с ударом и просто выкидывал руку навстречу Федору. Федор бил первым номером, но, на мой взгляд, он не сделал того, что делал раньше — обычно при таких ударах уходил с линии атаки. А сейчас он этого не сделал — нанес прямой удар, но остался на месте открытым для удара навстречу".
"Такие прямые быстрые удары я в свое время перенимал у Федора. Пусть это не зрелищная тактика, бить с уклоном, но она эффективная, — продолжил Минаков. — И Федор получил более жесткий удар и не успел быстро восстановиться и подняться. А в такой ситуации кто быстрее поднимется и нанесет следующий удар, тот в большинстве случаев и выигрывает".
Не день Федора
Собеседник агентства не исключит, что один из следующих боев Федора Емельяненко может пройти в России. "Это будет здорово. Я бы этого хотел. Мы говорили о том, чтобы провести что-то в России, но серьезно пока не обсуждали. Если он хочет провести бой в России, значит, мы проведем в России. Я бы хотел поехать, никогда в России не был", — отметил Кокер.
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