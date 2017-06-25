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Спорт

Федор Емельяненко проиграл нокаутом, но не намерен завершать карьеру

12:4225.06.2017
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© AP Photo / Gregory PayanРоссийский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом. 25 июня 2017Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом. 25 июня 2017
© AP Photo / Gregory Payan

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный российский мастер смешанных единоборств 40-летний Федор Емельяненко в субботу в Нью-Йорке (США) проиграл нокаутом в первом раунде 38-летнему американцу Мэтту Митриону в рамках бойцовского вечера Bellator 180, потерпев первое поражение после возобновления выступлений. Тем не менее именитый спортсмен заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру.

Российский боец Федор Емельяненко в бою против американца Мэтта Митриона. 25 июня 2017
© AP Photo / Gregory Payan
Глава Bellator поддержал идею провести бой Емельяненко в России
Бой в Мэдисон-сквер-гарден завершился в стартовом раунде победой американца. Соперники на первой минуте провели обоюдную атаку, завершившуюся мощными ударами, после чего упали. Но Митрион сумел подняться быстрее и нанес Емельяненко несколько тяжелых ударов в партере, и на второй минуте встречи судья остановил бой.

Изначально встреча Емельяненко и Митриона должна была пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), но поединок был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

Для Емельяненко субботний бой стал третьим после возвращения в спорт. Россиянин в июле 2015 года объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

Емельяненко продолжит карьеру и нацелен на реванш

Российский боец Федор Емельяненко в бою против американца Мэтта Митриона. 25 июня 2017
© AP Photo / Gregory Payan
Митрион заявил, что Федор Емельяненко просчитывал каждое движение
"Можно бы, хотел бы, — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться в США для проведения реванша с Митрионом. — Потому что движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше поставился (поднялся)". Спортсмен отметил, что не испытывает проблем со здоровьем после пропущенного мощного удара: "Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально". Он подчеркнул, что был хорошо готов к бою. "Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на 100%", — заметил россиянин.

Оценивая возможность продолжения карьеры после такого боя, Емельяненко заявил: "Конечно (продолжу), я же боец".

В то же время старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков считает, что спортсмену стоит переключиться на другие виды деятельности. "Грустно завершился бой, — заявил Конаков агентству "Р-Спорт". — Федору, конечно, надо заканчивать карьеру. Он наша звезда, наша легенда, национальный герой, но время неумолимо. Ему надо сделать выбор и направить свою энергию по другим направлениям: в тренерскую деятельность, активное развитие ММА в России, делиться своим богатым опытом с молодежью. Федор для нас остается великим спортсменом, хорошим другом и товарищем. И мы с ним всегда: и при победах, и при поражениях".

Митрион назвал Емельяненко великим бойцом

Бой Емельяненко против Митриона
Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом
Победитель поединка выразил большое уважение именитому оппоненту, заявив: "Я вам скажу, Федор очень умный, у парня просто высочайший IQ в бою. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие".

"Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке", — подчеркнул американец.

Ошибка в атаке

Известный российский мастер смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что причиной неудачи Емельяненко стала ошибка при проведении атаки. "Произошел крайне редкий момент, когда оба бойца одновременно попадают и падают, — отметил собеседник агентства. — Митрион чуть-чуть опаздывал с ударом и просто выкидывал руку навстречу Федору. Федор бил первым номером, но, на мой взгляд, он не сделал того, что делал раньше — обычно при таких ударах уходил с линии атаки. А сейчас он этого не сделал — нанес прямой удар, но остался на месте открытым для удара навстречу".

"Такие прямые быстрые удары я в свое время перенимал у Федора. Пусть это не зрелищная тактика, бить с уклоном, но она эффективная, — продолжил Минаков. — И Федор получил более жесткий удар и не успел быстро восстановиться и подняться. А в такой ситуации кто быстрее поднимется и нанесет следующий удар, тот в большинстве случаев и выигрывает".

Не день Федора

Российский боец Федор Емельяненко и американец Мэтт Митрион во время поединка в рамках турнира Bellator 180. 25 июня 2017
© AP Photo / Gregory Payan
Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Митрионом
Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер заявил РИА Новости, что у россиянина поединок не задался. "Сегодня у Федора не сложилось. Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка. Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой. Вы видели сегодня, как его ждала публика. Этот бой мог сложиться и по-другому. Если бы они встречались 10 раз, счет мог бы быть 5-5", — констатировал Кокер.

Собеседник агентства не исключит, что один из следующих боев Федора Емельяненко может пройти в России. "Это будет здорово. Я бы этого хотел. Мы говорили о том, чтобы провести что-то в России, но серьезно пока не обсуждали. Если он хочет провести бой в России, значит, мы проведем в России. Я бы хотел поехать, никогда в России не был", — отметил Кокер.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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