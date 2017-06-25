Глава Bellator поддержал идею провести бой Емельяненко в России

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости, Ольга Денисова. Если боец смешанных единоборств Федор Емельяненко хочет провести свой бой под эгидой бойцовской организации Bellator в России, значит, бой пройдет в России, заявил РИА Новости президент бойцовской организации Скотт Кокер.

Емельяненко в субботу в Нью-Йорке потерпел поражение нокаутом от американца Мэтта Митриона в поединке в рамках бойцовского вечера Bellator 180. В апреле россиянин в одном из интервью сообщил, что ведутся переговоры по проведению турнира под эгидой Bellator в России, и не исключил своего участия в нем.

"Это будет здорово. Я бы этого хотел. Мы говорили о том, чтобы провести что-то в России, но серьезно пока не обсуждали. Если он хочет провести бой в России, значит, мы проведем в России. Я бы хотел поехать, никогда в России не был", — сказал Кокер.

Кокер добавил, что вопрос о следующем поединке Федора пока что не обсуждался. Сам Емельяненко после боя с Митрионом заявил, что готов к реваншу.

"Это он решит, мы еще не обсуждали. Я знаю, он хочет драться. Посмотрим. Пока мы дадим время отдохнуть", — добавил Кокер.

Емельяненко в ноябре 2016 года сообщил, что подписал контракт с Bellator на несколько поединков.

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