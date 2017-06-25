Федор Емельяненко заявил, что не собирается завершать карьеру

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости, Ольга Денисова. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что чувствует себя хорошо и уже прошел осмотр врачей после нокаута от американца Мэтта Митриона.

В субботу в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке Митрион отправил Емельяненко в нокаут на второй минуте схватки в рамках бойцовского вечера Bellator 180.

"Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально", — сказал Емельяненко журналистам на пресс-конференции после боя.

Отвечая на вопрос, будет ли он продолжать карьеру после такого боя, Емельяненко ответил: "Конечно, я же боец".

Этот бой стал для Емельяненко третьим после возвращения в спорт. Федор в 2015 году объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. 40-летний россиянин провел в смешанных единоборствах 41 бой: 36 побед, 5 поражений. 38-летний Митрион выступал в UFC и Bellator, на его счету 12 побед при пяти поражениях.

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