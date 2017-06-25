Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой-реванш с Митрионом

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести еще одну встречу с американцем Мэттом Митрионом после поражения в бою в Нью-Йорке.

Митрион в субботу в Мэдисон-сквер-гарден нокаутировал Емельяненко на второй минуте поединка в рамках бойцовского вечера Bellator 180. После обмена ударами оба бойца оказались на настиле клетки, но Митрион быстрее поднялся и нокаутировал Емельяненко.

"Можно бы, хотел бы, — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться в США для проведения реванша с Митрионом. — Потому что движение прошло обоюдное, и Мэт чуть раньше поставился (поднялся)".

Для 40-летнего Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт. Емельяненко в 2015 году объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Россиянин провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

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