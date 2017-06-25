Митрион заявил, что Федор Емельяненко просчитывал каждое движение

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обладает высочайшим IQ в бое, он просчитывал каждое движение, заявил американец Мэтт Митрион.

Митрион в субботу в Нью-Йорке нокаутировал Емельяненко на второй минуте поединка в рамках бойцовского вечера Bellator 180.

"Я вам скажу, Федор очень умный. У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке", — сказал Митрион журналистам на пресс-конференции после боя.

Для 40-летнего Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт. В 2015 году россиянин объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. 38-летний Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

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