МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские футболисты, которые выступали за сборную на Чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА, сообщает The Mail on Sunday.
При этом издание подчеркивает, что эта история "ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году". Также отмечается, что это первый подобный случай, когда состав целой сборной подозревают в употреблении допинга.
Примечательно, что в списке подозреваемых числятся шесть футболистов, которые вошли в состав сборной России на Кубке конфедераций. Это Денис Глушаков, Александр Самедов, Игорь Акинфеев, Максим Каннуников, Юрий Жирков и Дмитрий Комбаров.
Российская команда завершила свое выступление на Кубке конфедераций, проиграв в субботу сборной Мексике со счетом 2:1.