МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские футболисты, которые выступали за сборную на Чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА, сообщает The Mail on Sunday.

Издание утверждает, что 23 спортсмена из состава национальной команды и еще 11 других российских футболистов, не принимавших участие на ЧМ-2013, подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Однако подробности расследования не приводятся. Также не указываются и возможные меры против спортсменов.

При этом издание подчеркивает, что эта история "ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году". Также отмечается, что это первый подобный случай, когда состав целой сборной подозревают в употреблении допинга.

Примечательно, что в списке подозреваемых числятся шесть футболистов, которые вошли в состав сборной России на Кубке конфедераций. Это Денис Глушаков, Александр Самедов, Игорь Акинфеев, Максим Каннуников, Юрий Жирков и Дмитрий Комбаров.

Российская команда завершила свое выступление на Кубке конфедераций, проиграв в субботу сборной Мексике со счетом 2:1.