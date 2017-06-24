Мутко считает нынешнюю сборную России по футболу лучшей за последние годы

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Национальная команда России, выступавшая на домашнем Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы, заявил по телефону вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики (1:2) и заняла третье место в группе A Кубка конфедераций, не сумев пробиться в полуфинал турнира.

"Это самая лучшая сборная России по футболу, которая была за последние годы. Ребята оставили на поле все, что могли. На самом деле очень хорошая команда. Такая работа проделана, ребята старались. Это футбол. Я перед матчем очень много общался с болельщиками, они болеют за команду. У нас страна, которая мечтает, мы верим в мечту, и я такой же. Нам хочется увидеть победы, но мексиканская команда – одна из топовых, что и говорить. Это команда мирового уровня. Когда мы получили удаление, то шансов уже не было никаких", — заявил Мутко.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.