Мутко считает нынешнюю сборную России по футболу лучшей за последние годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Национальная команда России, выступавшая на домашнем Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы, заявил по телефону вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.
Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики (1:2) и заняла третье место в группе A Кубка конфедераций, не сумев пробиться в полуфинал турнира.
"Это самая лучшая сборная России по футболу, которая была за последние годы. Ребята оставили на поле все, что могли. На самом деле очень хорошая команда. Такая работа проделана, ребята старались. Это футбол. Я перед матчем очень много общался с болельщиками, они болеют за команду. У нас страна, которая мечтает, мы верим в мечту, и я такой же. Нам хочется увидеть победы, но мексиканская команда – одна из топовых, что и говорить. Это команда мирового уровня. Когда мы получили удаление, то шансов уже не было никаких", — заявил Мутко.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
На трибунах собралось 41585 человек
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.