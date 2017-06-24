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Спорт

Мутко считает нынешнюю сборную России по футболу лучшей за последние годы

22:4124.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Национальная команда России, выступавшая на домашнем Кубке конфедераций-2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы, заявил по телефону вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят

Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики (1:2) и заняла третье место в группе A Кубка конфедераций, не сумев пробиться в полуфинал турнира.

"Это самая лучшая сборная России по футболу, которая была за последние годы. Ребята оставили на поле все, что могли. На самом деле очень хорошая команда. Такая работа проделана, ребята старались. Это футбол. Я перед матчем очень много общался с болельщиками, они болеют за команду. У нас страна, которая мечтает, мы верим в мечту, и я такой же. Нам хочется увидеть победы, но мексиканская команда – одна из топовых, что и говорить. Это команда мирового уровня. Когда мы получили удаление, то шансов уже не было никаких", — заявил Мутко.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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Сборная России проиграла Мексике и покинула Кубок конфедераций
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРешающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа трибунах собралось 41585 человекБолельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На трибунах собралось 41585 человек
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭто точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.Болельщица сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.Эктор Эррера (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.Вратарь Гильермо Очоа (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.Мигель Лайюн (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПодопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРоссияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика - Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.Игроки сборной Мексики радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.
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