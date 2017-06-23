Артемий Панарин перешел в "Коламбус"

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Клуб НХЛ "Чикаго" обменял форварда сборной России по хоккею Артемия Панарина в "Коламбус", сообщает TSN.

В "Чикаго" в обмен перейдет форвард Брэндон Саад.

Панарин в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрал 74 очка (31 шайба и 43 результативные передачи). В 4 матчах плей-офф на его счету одна результативная передача. По итогам сезона он попал в символическую сборную НХЛ прошедшего сезона. На чемпионате мира-2017 Панарин стал лучшим бомбардиром и был назван его лучшим форвардом.

Саад в 82 играх "регулярки" набрал 53 очка (24+29), а в 5 матчах плей-офф – 3 балла (1+2).

В рамках этого обмена "Чикаго" получает голкипера "Коламбуса" Антона Форсберга и право выбора в 5-м раунде драфта-2018, а взамен отдает форварда Тайлера Мотте и пик в шестом раунде драфта-2017.