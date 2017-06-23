Дворкович заявил о намерении властей привлечь частные инвестиции в футбол

КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Власти РФ хотели бы, чтобы футбол и другие виды спорта стали привлекательны для частных инвестиций и финансировались бы не только из федерального бюджета и бюджетов госкомпаний, заявил на конференции "Экономика футбола" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы, конечно, хотим, чтобы футбол стал привлекательным для частных инвестиций, а не только для государства, для бюджета государственных компаний. Пока ответ на этот вопрос не получен именно в России. В других странах есть, у нас его нет. Это касается не только футбола, но и других видов спорта", — сказал Дворкович.

По его словам, пока что есть лишь немного примеров частных инвестиций в футбол: большинство российских футбольных клубов – это клубы, либо финансируемые из региональных бюджетов, либо госкомпаниями.

Наличие клуба — это флаг компании

"В одной из этих компаний я работаю в совете директоров – это РЖД. Бюджет (футбольного) клуба "Локомотив" хорошо известен. Это несколько миллиардов рублей. Это большие затраты с одной стороны, с другой стороны – инвестиции крупной компании именно в футбол. Отдача далеко не очевидна, но, тем не менее, для всего сообщества, миллионного коллектива железнодорожников наличие футбольного клуба "Локомотив" – это некий флаг компании. Это важно – есть чем гордиться", — сказал вице-премьер.

Однако, по его словам, хотелось бы, "чтобы отдача была не только в виде гордости, но и в виде других дивидендов".

По его словам, власти РФ рассматривают спорт "и как спорт, и как фактор экономического и социального развития". Финансовые вложения в проведение крупных спортивных мероприятий и строительство новых спортивных объектов и инфраструктуры для них, по мнению Дворковича, приносят отдачу.

"Есть псевдоэксперты, которые считают, что вложения в такие соревнования убыточны, что мы потратились на строительство стадионов, и это безвозвратные деньги… С нашей точки зрения отдача есть, не всегда за один год, иногда за три года, за пять лет, но она у нас очевидна", — сказал вице-премьер.

ЧМ-2018 преображает страну

Дворкович обратил внимание, что проведение в России чемпионата мира по футболу не только интересно болельщика, но преображает всю нашу страну.

"Это произошло в Казани в результате проведения летней Универсиады, это проведение чемпионата по водным видам спорта, и сейчас происходит в результате подготовки и проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Это произошло в Сочи, и происходит сейчас в рамках подготовки к кубку мира по футболу сразу в десятках городов нашей страны. Это меняет облик этих городов, создает базу для развития бизнеса, для повышения доступности транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, действительно повышает уровень жизни. И отдача для нас очевидна", — отметил вице-премьер.

По его словам, "было бы идеально", если бы и сами спортивные объекты были бы прибыльными, чтобы они как наследие проведения крупных футбольных событий приносили прямую финансовую выгоду.

"Есть примеры городов и стран, где таких результатов удалось достигнуть. Нам, по крайней мере, надо пытаться брать пример", — заключил Дворкович.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.