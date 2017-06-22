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Спорт

Депутат: на российских спортсменов наложили все санкции, какие только могли

14:5422.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИгорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоИгорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В отношении российских спортсменов уже наложены максимальные санкции, последнее, что могут сделать представители Международного олимпийского комитета (МОК), — наложить полный запрет на участие олимпийской сборной России в международных соревнованиях, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дело о допинге: глава МОК пригрозил России санкциями из-за Олимпиады в Сочи
Президент МОК Томас Бах в четверг заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября.

"На мой взгляд, все что они могли, они уже сделали. Отстранены ряд федераций полностью, отстранены несколько конкретных спортсменов, полностью отстранена паралимпийская сборная. Я не понимаю, куда дальше накладывать санкции на нашу страну. Остается только полностью запретить вообще олимпийской сборной России участвовать в международных соревнованиях. Это последнее, что они могут сделать", — сказал РИА Новости Лебедев.

Парламентарий подчеркнул, что все действия, которые со стороны России могут быть предприняты в этом отношении, уже предпринимаются. "Это исключительно юридические методы сопротивления данной ситуации. Это коллективные иски в суд, это индивидуальные иски в суд, это протесты со стороны Олимпийского комитета России", — пояснил он.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Журова о подготовке МОК новых санкций против России: это же бред
Лебедев подчеркнул, что данный вопрос может быть разрешен при налаживании конструктивного диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. "Два человека на сегодняшний день на свете, которые в состоянии решить этот вопрос, — это Путин и Трамп. Если их диалог в конструктивное русло, и отношения между Россией и США из конфронтации начнут все-таки переходить в позитив, я думаю, что спортивные санкции – это первое, что будет отменено", — заключил он.

В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные утверждения.

МОК создал две комиссии для расследования в отношении России: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) в феврале 2018 года.

МОКрое дело
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
МОКрое дело
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