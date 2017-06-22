Дело о допинге: глава МОК пригрозил России санкциями из-за Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет намерен к осени решить вопрос о санкциях в отношении российского спорта из-за Олимпиады в Сочи. Как пояснил президент МОК Томас Бах заявил в интервью New York Times, сперва организация намерена выяснить, насколько "глубоко укоренилась система манипуляций" с допингом в стране.

Что расследует МОК

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию во многочисленных нарушениях антидопинговых правил. С новой силой скандал разгорелся после публикации доклада главы комиссии Ричарда Макларена.

После обнародования первой части документа летом 2016 года от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отстранили российских легкоатлетов. Кроме того, вся российская команда пропустила Паралимпиаду.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована в декабре. После этого Россия лишилась права провести ряд международных соревнований: чемпионат мира по бобслею и скелетону, финал Кубка мира по конькобежному спорту, а также этап Кубка мира по биатлону.

Макларен утверждает, что в России существовала государственная система для манипуляций с допинг-пробами. В Москве эти обвинения отвергают, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил.

МОК создал две комиссии для расследования: дисциплинарная комиссия во главе с Денисом Освальдом должна перепроверить пробы россиян с Олимпийских игр в Сочи, а комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Санкции за "прошлое"

В интервью New York Times Бах отметил, что решение о санкциях будет принято не позднее октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

По его словам, чтобы определить, какие именно ограничения следует ввести, "нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась система манипуляций".

"У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — добавил глава МОК.

Бах напомнил слова Владимира Путина, который ранее признал факт наличия проблем в российском спорте. Однако, по мнению МОК, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.

"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — подчеркнул глава комитета.

"Часть общего плана"

Комментируя перспективу санкций в отношении российского спорта, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что это является часть кампании по давлению на спортсменов.

"Все что можно, казалось бы, уже сделали — наказывали и наказывают. Паралимпийцев уже наказали. Но вы видите, вопрос с санкциями остается и масштаба они все еще добавляют. Видимо, это часть общего какого-то плана", — заявила бывшая спортсменка в эфире радио Sputnuk.

По ее словам, слова Томаса Баха об угрозе санкций стали неожиданными.

Надежды на благоразумие МОК

"Это всегда для нас сюрприз. Как это было и с паралимпийцами. Им говорили: вы молодцы, вы потихонечку идете к цели — восстановления всех ваших прав для участия в соревнованиях и так далее. Но при этом нет никаких критериев, чтобы соответствовать. Такое ощущение, критерий один: сказать, что президент страны чуть ли не лично спортсменам допинг выдавал. Вот если мы в этом "признаемся", тогда, ребята, все будет хорошо. Но ведь это же бред", — добавила Журова.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что МОК не пойдет на нарушение олимпийских принципов и не будет вводить коллективную ответственность для российских спортсменов.

"Санкции какие-то будут, но я бы не сказал, что они какие-то могут быть серьезные или коллективные. Томас Бах в этом смысле очень серьезный международный чиновник, он знает, как в России обстоят дела с развитием спорта. Я думаю, что он не допустит применения каких-то нарушающих олимпийские принципы, хартии решений", — заявил депутат журналистам.

Парламентарий также убежден, что МОК не допустит "коллективного безумия".

"Это противоречит Олимпийской хартии, но отдельные атлеты могут быть наказаны. Мы же об этом говорим. Работают две комиссии, мы сами ждем их результатов", — подчеркнул Дегтярев.

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