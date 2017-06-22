Дело о допинге: глава МОК пригрозил России санкциями из-за Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет намерен к осени решить вопрос о санкциях в отношении российского спорта из-за Олимпиады в Сочи. Как пояснил президент МОК Томас Бах заявил в интервью New York Times, сперва организация намерена выяснить, насколько "глубоко укоренилась система манипуляций" с допингом в стране.
Что расследует МОК
После обнародования первой части документа летом 2016 года от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отстранили российских легкоатлетов. Кроме того, вся российская команда пропустила Паралимпиаду.
Вторая часть доклада Макларена была опубликована в декабре. После этого Россия лишилась права провести ряд международных соревнований: чемпионат мира по бобслею и скелетону, финал Кубка мира по конькобежному спорту, а также этап Кубка мира по биатлону.
МОК создал две комиссии для расследования: дисциплинарная комиссия во главе с Денисом Освальдом должна перепроверить пробы россиян с Олимпийских игр в Сочи, а комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
Санкции за "прошлое"
В интервью New York Times Бах отметил, что решение о санкциях будет принято не позднее октября, до начала квалификационных соревнований на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
"У нас сложилось впечатление, что некоторые в России думали, обращаясь к вопросам будущего, что прошлое уже забыто", — добавил глава МОК.
Бах напомнил слова Владимира Путина, который ранее признал факт наличия проблем в российском спорте. Однако, по мнению МОК, некоторые российские чиновники пытаются игнорировать этот вопрос.
"Вы не можете забыть то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что там произошло — должно быть подвергнуто санкциям", — подчеркнул глава комитета.
"Часть общего плана"
"Все что можно, казалось бы, уже сделали — наказывали и наказывают. Паралимпийцев уже наказали. Но вы видите, вопрос с санкциями остается и масштаба они все еще добавляют. Видимо, это часть общего какого-то плана", — заявила бывшая спортсменка в эфире радио Sputnuk.
По ее словам, слова Томаса Баха об угрозе санкций стали неожиданными.
Надежды на благоразумие МОК
Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что МОК не пойдет на нарушение олимпийских принципов и не будет вводить коллективную ответственность для российских спортсменов.
Парламентарий также убежден, что МОК не допустит "коллективного безумия".
"Это противоречит Олимпийской хартии, но отдельные атлеты могут быть наказаны. Мы же об этом говорим. Работают две комиссии, мы сами ждем их результатов", — подчеркнул Дегтярев.
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