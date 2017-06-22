В ГД рассчитывают, что МОК не допустит коллективных санкций против России

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассчитывает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не допустит коллективной ответственности российских спортсменов, поскольку это нарушает олимпийские принципы.

Ранее Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября.

"Санкции какие-то будут, но я бы не сказал, что они какие-то могут быть серьезные или коллективные. Томас Бах в этом смысле очень серьезный международный чиновник, он знает, как в России обстоят дела с развитием спорта. Я думаю, что он не допустит применения каких-то нарушающих олимпийские принципы, хартии решений", — сказал Дегтярев журналистам.

Депутат убежден, что "коллективного безумия Международный олимпийский комитет не допустит".

"Это противоречит Олимпийской хартии, но отдельные атлеты могут быть наказаны. Мы же об этом говорим. Работают две комиссии, мы сами ждем их результатов", — отметил он.

В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные утверждения.

МОК создал две комиссии для расследования в отношении России: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) в феврале 2018 года.