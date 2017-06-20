Мутко заявил, что футбольный мир обречен на использование видеоповторов

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футбол обречен на использование системы видеоповторов на матчах, но это неплохо и добавляет объективности, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже была использована в играх Кубка конфедераций, который 17 июня стартовал в России. Впервые к ее помощи прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. После видеопросмотра из-за офсайда было отменено взятие ворот и в первой половине игры Чили — Камерун (2:0), а во втором тайме, наоборот, отмененный первоначально арбитром гол был засчитан.

"Введение системы видеоповторов — неплохо. Она добавляет объективности, но есть еще нюансы. Нужно смотреть, есть еще, над чем поработать, ведь и команды, и болельщики уже порадовались, а гол отменяют. Уже сделали корректировку, в трансляции показывают спорный момент. Конечно, что-то теряется, потому что эмоции теряются после гола. Мы обречены на использование видеоповторов", — сказал Мутко журналистам.

Глава РФС отметил, что при введении видеоповторов следует менять и правила игры — давать преимущество атакующей команде. "Еще много нюансов. Большинство футболистов поддерживают это решение. Да, конечно, кто-то против, но…", — добавил он.

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