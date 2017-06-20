Мутко считает, что для россиян матч со сборной Португалии будет непростым

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Матч Кубка конфедераций 2017 года против сборной Португалии будет для российских футболистов непростым, но уверенность в национальной команде есть, заявил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Встреча сборных команд России и Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).

"Самые хорошие ожидания от игры завтра. Надеюсь на хороший результат. Будет непростой матч, но я уверен в наших ребятах. Надеюсь, что они сделают на поле все, что могут. Каких-то особенных слов не надо говорить, ребята с хорошим настроем, мобилизованы", — заявил Мутко журналистам.

Игра состоится в Москве на стадионе "Спартак".

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