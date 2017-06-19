Футболист сборной Германии считает, что команде не хватило опыта в матче КК

Игроки сборной Германии радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

Игроки сборной Германии радуются забитому мячу во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Австралии и Германии

СОЧИ, 19 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер заявил, что команде не хватило опыта, чтобы без нервов завершить матч Кубка конфедераций с командой Австралии.

Сборная Германии в понедельник одержала победу в матче группового этапа Кубка конфедерации над командой Австралии со счетом 3:2. Дракслер по итогам встречи был назван лучшим ее игроком.

"Было важно победить сегодня, первая игра турнира особенно важна. Мы хорошо играли в первом тайме, а после перерыва не хватило опыта, чтобы разумно завершить игру. Но три очка нас радуют. Я попытался работать в полную силу, помочь команде. Я знаю, как играть на этом уровне, ведь не за полчаса стал лидером сборной. Сложно будет оттачивать игру в обороне, потребуются дополнительные тренировки. За одну-две недели сработаться сложно. Для первой игры мы показали себя неплохо", — сказал Дракслер на пресс-конференции.