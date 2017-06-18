МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Чили обыграли сборную Камеруна со счетом 2:0 в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017, который проходит в России, сообщает "Р-Спорт".

Голы в матче, прошедшем в Москве на стадионе "Спартак", забили Артуро Видаль и Эдуардо Варгас. Главный арбитр встречи также отменил по одному мячу в ворота каждой команды.

Помимо чилийцев и камерунцев в группе B также играют сборные Германии и Австралии, которые встретятся в очном поединке 19 июня.

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