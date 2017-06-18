Главный тренер сборной Германии рассказал о теплом приеме в России

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборную Германии по футболу радушно приняли в России перед стартом Кубка конфедераций, заявил главный тренер немцев Йоахим Лев.

Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18.00 мск.

"Мы очень рады возможности начать завтра. У нас хорошие условие, прекрасная тренировочная площадка, которая находится в непосредственной близости от гостиницы. Нас приняли исключительно радушно. Команда наэлектризована и не может дождаться начала. Мы сфокусированы именно на первой игре, но с нетерпением ждем всего Кубка конфедераций", — сказал Лёв на пресс-конференции.

"Некоторые утверждают, что это что-то вроде подарка для меня, и они правы, — добавил Лев. — Кубок конфедераций поможет нам подойти к будущим турнирам. Некоторые игроки смогут набраться необходимого опыта. Поэтому я думаю, что турнир будет очень, очень важным. Игроки впитывают всю информацию, поэтому я отлично себя чувствую здесь. У нас есть два-три варианта игры. Может быть, в ходе турнира мы покажем разные схемы, такие варианты я бы не исключал. Нам нужно готовить футболистов тактически".

По словам Лёва, сборная Германии в понедельник должна обратить внимание на игру в обороне.

"Завтра мы хотели бы обеспечить стабильную, компактную защиту. Австралийцы играют агрессивно, играют вперед, — отметил Лёв. — С другой стороны, мы давно пытаемся развивать свой стиль, играть комбинационно, стараться комбинировать. Мы хорошо овладели этой техникой. Меня удивляет, насколько быстро команда усваиваем тактические задачи. Думаю, что кое-что завтра мы уже увидим. Конечно, многое не получится, турнир только начинается. Важно справиться с начальной нервозностью, потому что большинство игроков выходят впервые на поле в таком формате. Важно приспособиться, не теряя определенные ориентиры. Это напряженно, но судя по команде, она сможет выполнить задачи".

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