Голкипер сборной Германии: заявленные на КК вратари команды равны по силам

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Мячи на поле во время тренировки перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

СОЧИ, 18 июн – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Мануэль Нойер всегда является первым номером при выборе вратаря сборной Германии по футболу, но три голкипера, заявленных на Кубок конфедераций равны по силам, заявил страж ворот "бундестим" Бернд Лено.

Нойер пропускает Кубок конфедераций в России из-за травмы. В субботу главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что вратарем команды в первом матче на турнире против австралийцев будет голкипер "Байера" Лено.

"Конечно, все ясно: Ману – номер один! Но после него конкуренция открыта. Думаю, три вратаря примерно равны по силам. Конкуренция подталкивает нас вперед, заставляет расти. Каждый выкладывается на любой тренировке, ведь если с Нойером что-то случится, как сейчас, когда у него травма, мы сможем его заменить", — сказал Лено на пресс-конференции.

"Это честь — выступать здесь в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая может принять участие в этом турнире. Очень сложно предвидеть результат, но победа была бы хорошим началом. Мы к ней стремимся. Есть определенное волнение, и это неплохой знак, ведь наконец-то наступает первая игра, мы ее очень ждали", — добавил футболист.