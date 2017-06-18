Российские футболисты тренируются в полном составе после первой игры КК
16:3318.06.2017
(обновлено: 16:44 18.06.2017)
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МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России тренируются в полном составе после первого матча на Кубке конфедераций 2017 года с командой Новой Зеландии.
Российские игроки в субботу в матче открытия Кубка конфедераций, который проходит в России с 17 июня до 2 июля, обыграли новозеландских футболистов со счетом 2:0. Игра проходила в Санкт-Петербурге.
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова в воскресенье тренируется на "Арене ЦСКА" в Москве в составе 23 футболистов. Игроки, принимавшие участие в субботнем матче, занимаются отдельно от футболистов, которые на поле не выходили.
В следующем матче Кубка конфедераций россияне сыграют в Москве с командой Португалии 21 июня.
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В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.