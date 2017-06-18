Российские футболисты тренируются в полном составе после первой игры КК

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России тренируются в полном составе после первого матча на Кубке конфедераций 2017 года с командой Новой Зеландии.

Российские игроки в субботу в матче открытия Кубка конфедераций, который проходит в России с 17 июня до 2 июля, обыграли новозеландских футболистов со счетом 2:0. Игра проходила в Санкт-Петербурге.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова в воскресенье тренируется на "Арене ЦСКА" в Москве в составе 23 футболистов. Игроки, принимавшие участие в субботнем матче, занимаются отдельно от футболистов, которые на поле не выходили.

В следующем матче Кубка конфедераций россияне сыграют в Москве с командой Португалии 21 июня.