Булатов прокомментировал игру российских футболистов в первом матче КК-2017

Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

Федор Смолов забивает мяч в матче Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. 17 июня 2017

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Полузащитник сборной России Денис Глушаков проявил характер в первой игре Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии, форвард Федор Смолов хорошо провел встречу, заявил агентству "Р-Спорт" экс-полузащитник национальной команды, трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Виктор Булатов.

В субботу в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций-2017. Первый мяч был забит при непосредственном участии Глушакова, автором второго гола стал Смолов.

"Важное качество Дениса Глушакова, что он забивает в важных матчах — что в "Спартаке", что в сборной. Именно в тех играх, когда большое напряжение, большое волнение. Сборной России было нужно забить в первом тайме, и это сделал именно Глушаков, пусть и записали гол на новозеландца. Это характер, который нужен, чтобы отличаться в нужное время, характер, который он проявил. Хорош был и Федор Смолов: гол забил, был полезен, в хорошей форме находится", — сказал Булатов по телефону.

"В целом, было видно, что мы сильнее новозеландцев, исход матча был понятен. Просто сборная России сделала то, что должна была, а каких-то глобальных выводов здесь делать не стоит. Нужно дождаться игр с португальцами и мексиканцами, они будут более показательными, там уже о чем-то можно будет говорить", — заключил Булатов.

В своем следующем матче на турнире российская команда сыграет со сборной Португалии. Игра пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак".

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