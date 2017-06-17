Булатов прокомментировал игру российских футболистов в первом матче КК-2017
МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Семен Галькевич. Полузащитник сборной России Денис Глушаков проявил характер в первой игре Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии, форвард Федор Смолов хорошо провел встречу, заявил агентству "Р-Спорт" экс-полузащитник национальной команды, трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Виктор Булатов.
В субботу в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций-2017. Первый мяч был забит при непосредственном участии Глушакова, автором второго гола стал Смолов.
"Важное качество Дениса Глушакова, что он забивает в важных матчах — что в "Спартаке", что в сборной. Именно в тех играх, когда большое напряжение, большое волнение. Сборной России было нужно забить в первом тайме, и это сделал именно Глушаков, пусть и записали гол на новозеландца. Это характер, который нужен, чтобы отличаться в нужное время, характер, который он проявил. Хорош был и Федор Смолов: гол забил, был полезен, в хорошей форме находится", — сказал Булатов по телефону.
В церемонии открытия Кубка конфедераций участвовала телеведущая Виктория Лопырева, официальный посол чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она вынесла официальный мяч Кубка, получивший название "Красава".
В церемонии открытия открытия на "Санкт-Петербург Арене" приняли участие около двух тысяч артистов.
На Кубке конфедераций и чемпионате мира Россия постарается создать для всех атмосферу праздника, заявил президент Владимир Путин. Перед началом матча между сборными России и Новой Зеландии он встретился с легендарным футболистом Пеле.
На церемонии открытия артисты рассказали зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира.
Организаторы церемонии показали стилизованную карту России со стадионами, на которых будет проводиться турнир.
Певцы Нюша и Сергей Лазарев с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка конфедераций 2017 волком Забивакой.
Лейтмотивом церемонии открытия стала "Жар-птица" Игоря Стравинского.
Перед началом матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии болельщики развернули полотно с эмблемой российской сборной.
Первый матч Кубка конфедераций завершился победой России со счетом 2:0. Слева направо: Георгий Джикия (Россия), Эндрю Дуранте (Новая Зеландия) и Майкл Макглинчи (Новая Зеландия).
Первый гол матча в собственные ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.
Хотя первый гол был забит при участии Дениса Глушакова, мяч записали на защитника новозеландцев Майкла Боксолла и квалифицировали как автогол.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Новой Зеландией.
Слева направо: Кип Колви (Новая Зеландия) и Федор Смолов (Россия).
Второй гол сборной России забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте.
"Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали", - сказал на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"В целом, было видно, что мы сильнее новозеландцев, исход матча был понятен. Просто сборная России сделала то, что должна была, а каких-то глобальных выводов здесь делать не стоит. Нужно дождаться игр с португальцами и мексиканцами, они будут более показательными, там уже о чем-то можно будет говорить", — заключил Булатов.
В своем следующем матче на турнире российская команда сыграет со сборной Португалии. Игра пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартак".
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За Россию всей душой: болельщики перед стартом Кубка конфедераций - 2017