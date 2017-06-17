Удачный старт: россияне легко обыграли новозеландцев на Кубке конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная России по футболу одержала победу над новозеландцами в стартовом матче проходящего в России Кубка конфедераций. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась уверенной победой команды Станислава Черчесова со счетом 2:0. В составе хозяев забитым мячом отличился Федор Смолов на 69-й минуте, еще один гол в свои ворота забил новозеландец Майкл Боксолл на 31-й минуте.

Футболистам сборной России было крайне важно успешно стартовать на домашнем Кубке конфедераций, и команда Черчесова справилась с этой задачей. Результат встречи с главным аутсайдером всего турнира не стоит переоценивать, самое главное на данном этапе – набранные очки. Хоть и не забили целую охапку голов россияне не хватающим звезд с неба новозеландцам, но ни на минуту не дали усомниться в собственном превосходстве.

Президентское напутствие



Ближе к началу встречи свободных мест на стадионе "Санкт-Петербург" становилось все меньше, а когда за полчаса до начала встречи диктор начал объявлять состав сборной России, в который вошел полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков, трибуны одобрительно загудели. Главный тренер сборной России нашел место в стартовом составе сразу для двух форвардов: нападающие Дмитрий Полоз и Федор Смолов должны были терзать оборону гостей по задумке Черчесова и со своей задачей справились.

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Смолов выходил на матч из подтрибунного помещения с высоко поднятой головой, Полоз пытался дополнительно взбодрить себя, нюхая вату, смоченную нашатырем. За десять минут до начала встречи команды появились на поле. Вскоре президент Российской Федерации Владимир Путин произнес приветственную речь и поблагодарил президента ФИФА за оказанное доверие, после чего Джанни Инфантино заявил, что Россия проделала фантастическую работу при подготовке к турниру.

"Я хочу поблагодарить российскую сторону за организацию. У меня один посыл: приезжайте в Россию, исследуйте эту страну, вы увидите лучший футбол! Большое спасибо", — сказал глава ФИФА.

Первый мяч Кубка конфедераций забил новозеландец



Новозеландцы со стартовым свистком бросились в атаку, показав, что не собираются отсиживаться в обороне весь матч. Но хозяева практически сразу прибрали инициативу к рукам. Одна атака на ворота гостей сменялась другой, с течением времени они становились все опаснее. На 7-й минуте после углового в исполнении Александра Самедова Виктор Васин зряче пробил головой в угол – Стефан Маринович своих партнеров уже спасти не мог, но мяч угодил в штангу, после чего его с "ленточки" вынес Майкл Макглинчи.

Вскоре у россиян вновь была возможность открыть счет. Дмитрий Полоз принял мяч в штрафной, мастерски пробил мимо Мариновича, которого вновь подстраховали партнеры. Уже в дебюте команда Черчесова могла вести со счетом 2:0, но своими шансами не воспользовалась. К 20-й минуте трибуны запустили "волну", а вскоре принялись скандировать: "Нужен гол!". Смолов мог рассчитывать на то, что станет автором первого забитого мяча на Кубке конфедераций после того, как пробил Мариновича, но арбитр Вильмар Рольдан из Колумбии справедливо зафиксировал "вне игры" и гол не засчитал.

В итоге автором первого мяча на турнире едва не стал полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, который буквально запихнул мяч в сетку ворот в противоборстве с двумя игроками команды соперника. Ворвавшись в штрафную, Глушаков поборолся за передачу Полоза и вместе с Майклом Боксоллом внес мяч в ворота. Именно новозеландец внес свое имя в историю стадиона "Санкт-Петербург", где никогда прежде не играли и не забивали голов национальные сборные. Стадион взорвался от восторга — Боксолл последним коснулся мяча перед тем, как тот пересек линию ворот.

Смолов первым из россиян забил на Кубке конфедераций



Во втором тайме трибуны с удвоенной энергией погнали хозяев поля вперед. Новозеландцам уже не хватало ни сил, ни скорости, чтобы действовать компактно, поэтому разрывы между линиями позволяли россиянам проводить опасные атаки одну за другой. Будь футболисты Черчесова помастеровитее, уже к исходу часа игры могли вести с разгромным счетом. Впрочем, и одного мяча было достаточно, ведь команда Энтони Хадсона предстала коллективом, который не способен поразить чужие ворота.

Второй мяч записал на свой бомбардирский счет Федор Смолов. Александр Самедов пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную соперника. Боксолл не попал толком по мячу и Смолов с близкого расстояния поразил пустые ворота – 2:0. Игра была сделана, оставалось лишь довести ее до логического завершения.

"Понятно, что первый матч, большой турнир, ажиотаж, — сказал Черчесов на пресс-конференции. — "Рад, что команда добилась результата и временами показывала игру, которую мы планировали. Что касается реализации, посмотрим моменты и какие-то подсказки сделаем".

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