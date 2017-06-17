Стратегию развития футбола могут утвердить во время Кубка Конфедераций

С-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. "Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года" ("Стратегия-2030") будет утверждена Минспортом РФ в течение ближайших дней, возможно еще во время Кубка конфедераций, сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Стратегия-2030" включает распространение принципов финансового fair play на все клубы премьер-лиги, потолок зарплат для молодых футболистов, проведение различных реформ в организации судейства и системы молодежного футбола, в частности формирования четкой вертикали института сборных команд страны. В апреле конференция Российского футбольного союза (РФС) проголосовала за ее принятие.

"Программа по развитию футбола, обсуждавшаяся на конференции (РФС), будет утверждена Минспортом в течение ближайших дней, максимум — двух-трех недель. Думаю, возможно, даже еще во время проведения Кубка конфедераций", — сказал Колобков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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