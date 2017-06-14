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Спорт

Шатры в форме мячей: Казань готовится к Кубку конфедераций

Сюжет:
Подготовка к Кубку конфедераций (115)
11:1214.06.2017
(обновлено: 11:16 14.06.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОткрытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани. Архивное фотоОткрытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Столица Татарстана Казань с 18 по 28 июня примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу; по словам местных властей, городская инфраструктура полностью готова к приему 150-200 тысяч болельщиков в этот период.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В Казани 18 июня сыграют сборные Португалии и Мексики, 22 июня — Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а 28 июня состоится полуфинальный матч.

Аэропорт готов

Закрытие витрины с крепким алкоголем
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Казани ограничили продажу алкоголя в дни матчей Кубка конфедераций
Как сообщил пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин, в рамках подготовки к Кубку конфедераций в аэропорту совместно со всеми заинтересованными (в том числе специальными) службами проводятся регулярные обходы и тактико-специальные мероприятия и учения, отрабатываются нештатные ситуации, внедряются дополнительные меры безопасности.

"В тесном взаимодействии с оргкомитетом (турнира) были разработаны схемы движения клиентских групп от воздушного судна до привокзальной площади и далее в город. На период проведения спортивных мероприятий к услугам гостей и участников соревнований в терминале размещен специально оборудованный информационный стол. В аэропорту ведут непрерывную работу волонтеры", — отметил он.

По его словам, в зонах прилета международных рейсов развернуты центры выдачи персонифицированных карт зрителей (паспорт болельщика, FAN ID). Терминалы аэропорта оснащены высокотехнологичным оборудованием. Во время масштабной реконструкции, проведенной несколько лет назад, для удобства пассажиров был предусмотрен крытый переход из терминалов на железнодорожную станцию. Добраться до города можно как на электропоезде, так и на автобусе, при предъявлении паспорта болельщика — бесплатно.

Гатауллин добавил, что аэродром аэропорта "Казань" сертифицирован по I и II категориям ICАО, что позволяет обеспечивать прием и выпуск воздушных судов в сложных метеоусловиях, а взлетно-посадочная полоса аэропорта пригодна для приема самых тяжелых воздушных судов (Airbus 380, Boeing 747 и другие).

Кубок Конфедераций в цифрах и фактах
© Инфографика
Кубок Конфедераций в цифрах и фактах

Бесплатный транспорт

На период проведения матчей Кубка конфедераций между городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи – будут курсировать более 260 бесплатных железнодорожных поездов, которые смогут перевезти около 160 тысяч болельщиков, сообщили в Транспортной дирекции ЧМ-2018. В состав каждого поезда будут входить купейные или двухэтажные вагоны.

Открытие Парка Кубка конфедераций 2017 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Роналдиньо и Джей-Джей Окоча открыли парк Кубка конфедераций ФИФА в Казани
Как сообщили в мэрии Казани, во время матчей работа общественного транспорта будет продлена на 4 часа после окончания матчей. Для развоза зрителей после матчей будет задействовано порядка 400 автобусов и 20 трехсекционных трамваев, из которых дополнительно организована спецподача 130 автобусов и 8 трамваев непосредственно от стадиона. Также от железнодорожных вокзалов "Казань-1" и "Казань-2" будут следовать специальные шаттлы через станции метро.

Во время матчей правом бесплатного проезда в общественном транспорте будут пользоваться зрители при наличии у них билета на игру и персонифицированной карты болельщика. Также бесплатно смогут проехать волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА по карте аккредитации и транспортной карте.

Для болельщиков, которые планируют приехать на личном транспорте, будут доступны десять перехватывающих парковок близ крупных торговых центров города. Также они смогут воспользоваться городскими парковками неподалеку от стадиона, но организаторы все же рекомендуют добираться до "Казань Арены" общественным транспортом. Парковочные места в стоимость билета не входят.

Наружная реклама Кубка Конфедераций 2017 в форме футбольного мяча на въезде в аэропорт Пулково. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, бесплатный проезд для болельщиков при предъявлении билета будет возможен также и на пригородных электричках от аэропорта до Казани. В дни проведения игр с 00.00 до 06.00 следующего дня с интервалом в один час между городом и аэропортом будет курсировать электричка, чтобы все болельщики, прилетающие исключительно на матч, могли вовремя попасть на игру и добраться до воздушной гавани после нее. Также будет дополнительно назначено два автобусных маршрута между аэропортом и стадионом.

Транспорт Кубка конфедераций-2017
© Инфографика
Транспорт Кубка конфедераций-2017

Гостиницы еще готовы принять болельщиков

Как рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, в период проведения Кубка конфедераций Казань ждет порядка 150-200 тысяч гостей.

"Мы предварительно оцениваем, что за период двух недель Казань посетят порядка 150 тысяч туристов. Возможно, эта цифра будет больше, но, я думаю, в коридоре от 150 до 200 тысяч человек", — сказал он, отметив, что это на 35-40% больше, чем в обычный туристический сезон. При этом иностранные туристы, по информации Иванова, составят, как ожидается, не более 20%.

По словам главы Госкомтуризма Татарстана, сотрудники казанских отелей ориентированы на максимальное гостеприимство в отношении болельщиков и туристов. На сегодняшний день загрузка гостиниц города составляет, по его словам, от 70% до 100% (в зависимости от гостиницы) в дни проведения матчей и примерно 50-65% — в период между играми. Так что туристская инфраструктура Казани готова принять и тех туристов, кто склонен к спонтанным поездкам.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

Летний проект "Гостеприимная Казань", реализуемый Ассамблеей туристских волонтеров Татарстана при поддержке республиканского Госкомитета по туризму, стартовал в столице Татарстана 1 июня. В рамках проекта волонтеры в разных точках центральной части города информируют туристов о достопримечательностях и объектах туристской инфраструктуры Казани. В этом году действуют пять таких точек, которые в преддверии Кубка конфедераций разместились в специальных геокупольных шатрах в форме футбольных мячей, оформленных в стилистике официального бренда Visit Tatarstan.

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 на стадионе Спартак в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Будет работать пять шатров, они расположены в наиболее туристически проходимых местах города, в основном в центральной части. Это такие маленькие информационные домики. Период их работы — с 1 июня по 30 августа, усиленный режим работы будет в период Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Мы планируем, что эти шатры будут работать в 2017-2018 годах", — рассказал Иванов.

Общая стоимость работ по установке и наполнению информационных шатров составила, по его словам, 2,2 миллиона рублей, средства были выделены из республиканского бюджета.

В каждом из шатров с 10.30 до 18.30 работают по три волонтера и куратор, а в период проведения матчей Кубка конфедераций будут работать по пять волонтеров с 9.00 до 21.00. Волонтеры являются студентами профильных вузов Казани и предварительно прошли специальное обучение. Все они владеют двумя языками — русским и английским, при этом некоторые знают и третий иностранный язык — немецкий, французский или китайский. Всего в этом году будут задействованы 200 волонтеров, часть из которых уже имеют опыт волонтерской работы на прошедшем в Казани в 2015 году чемпионате мира по водным видам спорта.

Также специально к Кубку конфедераций 50 казанских барменов и официантов прошли обучение на курсах английского языка, половина из них успешно сдали экзамен и получили сертификаты.

ЗАПРЕТ АЛКОГОЛЯ

Кабинет министров Татарстана ограничил розничную продажу алкоголя в дни проведения матчей Кубка Конфедераций — 18, 22, 24 и 28 июня. Продажа алкогольной продукции будет запрещена на всех объектах розничной продажи, кроме ресторанов. Запрет не относится к пиву и пивным напиткам в розлив.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольной продукции в границах четырех территорий: в районах стадиона "Казань Арена", двух казанских железнодорожных вокзалов и международного аэропорта "Казань".

Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости, Инфографика
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Кубок конфедераций-2017
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