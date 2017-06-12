"Питтсбург Пингвинз" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" на выезде обыграли "Нэшвилл Предаторз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и в пятый раз в истории завоевали Кубок Стэнли.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нэшвилле, завершилась победой "Питтсбурга" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Патрик Хёрнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60). Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу "Питтсбурга".

"Питтсбург" защитил титул действующего чемпиона и стал пятикратным обладателем главного трофея НХЛ. Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли.

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