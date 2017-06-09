Болельщикам из Чили вручили подарки перед матчем со сборной России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученики футбольной академии "Мегасфера" вручили подарки и сувениры болельщикам сборной Чили, которые приехали в Москву поддержать свою команду на товарищеском матче со сборной России.

В рамках акции #Gentlefan, пропагандирующей гостеприимство по отношению к болельщикам из других стран, гостям из Чили подарили памятные кепки и майки с флагами двух стран.

Акция #Gentlefan стартовала в марте в Ростове-на-Дону во время встречи "Ростова" с "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше Лиги Европы. Акцию поддержали болельщики сборной России перед товарищескими матчами с Кот'д-Ивуаром и Бельгией, прошедшими в Краснодаре и в Сочи.

Товарищеский матч между сборными России и Чили прошел в пятницу на "Арене ЦСКА" в Москве и завершился вничью со счетом 1:1.