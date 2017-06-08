Тренер сборной Мексики по футболу может рассмотреть предложения из России

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Главный тренер сборной Мексики по футболу колумбиец Хуан Карлос Осорио не исключил, что в будущем будет готов рассмотреть возможные предложения о работе из России.

На протяжении тренерской карьеры 55-летний специалист работал с клубами из США, Колумбии, Мексики и Бразилии, а с октября 2015 года возглавляет сборную Мексики.

"Как большой ценитель такой страны, как Россия, в один из дней, если будет такая возможность (предложения из России), я буду ее серьезно рассматривать", — заявил Осорио РИА Новости.

По его мнению, российский футбол относится к элитарному, а сама Россия – это страна, которая любит футбол и увлечена им так же, как вся Латинская Америка вообще и Мексика в частности.

Говоря об иностранных тренерах, которые едут в Россию, Осорио отметил, что знатоки футбола осведомлены о большой страсти россиян к этой игре.

"Не нужно далеко ходить за примерами: все, что сделал господин (Роман) Абрамович c "Челси", привлекает внимание больших тренеров. Российская лига всегда давала хорошие команды, и вся Южная Америка знает об их участии в Лиге чемпионов", – сказал Осорио.