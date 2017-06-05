Сборная России по футболу разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной России обыграли с крупным счетом команду Венгрии в контрольном матче в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Будапеште, завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. Первый гол на 20-й минуте забил Федор Смолов, на 40-й мяч в свои ворота отправил венгерский нападающий Мартон Эппель, а на 89-й итог встрече подвел Дмитрий Полоз.

В первом тайме травму получил полузащитник россиян Роман Зобнин. Полузащитника унесли с поля на носилках сразу в подтрибунное помещение. Как ранее сообщалось в официальном микроблоге российской национальной команды, у футболиста подозрение на повреждение связок коленного сустава.

После встречи с венграми сборная России вернется в Москву, где 9 июня на "Арене ЦСКА" проведет контрольную игру с командой Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе А со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.