Слуцкий заявил, что является "проектом Абрамовича" в российском футболе

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что сейчас является проектом российского предпринимателя, владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича. Об этом он сказал в интервью BBC.

Слуцкий назвал Абрамовича своим другом, который пытается ему помочь. По словами бывшего тренера ЦСКА, последние пять месяцев он провел за изучением английского языка и просмотром матчей английской премьер-лиги, а также Championship (второй дивизион) и League One (третий дивизион).

"Он (Абрамович) также старается помогать российскому футболу: у него есть академия в России, он инвестирует много денег в футбольную инфраструктуру, он построил около 300 полей с искусственным газоном, спонсировал сборную России. На сегодня его проектом в российском футболе являюсь я", — добавил Слуцкий.

На вопрос о том, какое самое главное слово на английском он выучил за эти пять месяцев, Слуцкий ответил, что это слово — dream (мечта). При этом он добавил, что еще пять месяцев назад его знания английского были нулевыми.

В декабре 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. С января он находится в Англии и регулярно посещает матчи "Челси". В апреле Слуцкий заявил, что Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Англии.

Ранее британские СМИ сообщали, что 46-летний российский тренер возглавит "Халл Сити", который новый сезон проведет во втором дивизионе чемпионата Англии – Championship.