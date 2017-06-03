Ситуация с телеправами на показ Кубка конфедераций и ЧМ не прояснилась

МОСКВА, 3 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Переговоры относительно прав на показ матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России — стране, которая примет турниры, еще продолжаются, говорится в официальном ответе Международной федерации футбола (ФИФА) на соответствующий запрос корреспондента "Р-Спорт".

В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира, цена на них завышена до 100 миллионов долларов. В начале апреля агентство Bloomberg сообщало, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии. В пятницу, 2 июня, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тинатин Канделаки в рамках ПМЭФ заявила журналистам, что соглашение достигнуто.

"В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", — говорится в ответе ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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