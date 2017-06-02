Во время Кубка конфедераций в России остановят опасные производства

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Деятельность опасных производств будет остановлена в тех регионах РФ, где будут проходить матчи Кубка конфедераций по футболу, сообщила пресс-служба Минздрав РФ.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"В соответствии с указом президента… в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что правительство РФ определит перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств. Указанный перечень будет сформирован с учетом обеспечения социальной защиты населения, сохранения полного объема оказания медицинской помощи населению данных субъектов РФ.

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