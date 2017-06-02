Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017 из-за проблем со здоровьем, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба в пятницу пропустил тренировку сборной России на сборе в Австрии и покинул расположение команды.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

По итогам завершившегося чемпионата России Дзюба, выступающий за петербургский "Зенит", с 13 голами стал вторым в списке лучших бомбардиров турнира и помог клубу занять третье место в чемпионате страны. Снайперскую гонку с 18 мячами выиграл Федор Смолов, который продолжает подготовку к Кубку конфедераций в составе сборной России.

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