На матчи Кубка конфедераций в Москве не пустят пьяных и людей в масках

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Люди в алкогольном опьянении, в масках, с животными, с напитками в стекле или транспарантами не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций по футболу, сообщили РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве напомнили, что такие правила поведения утверждены постановлением правительства.

"Зрителям спортивных соревнований, в соответствии с данным документом, запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, бросать предметы в направлении других зрителей и спортсменов, оскорблять других лиц, в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов", — говорится в сообщении департамента.

Также болельщикам запрещается скрывать свои лица, в том числе масками, публично обнажаться, проникать в технические помещения, выбегать на поле, наносить надписи, приходить на стадион с животными.

Кроме этого на стадионы нельзя приносить оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, лазерные указки, радиостанции и средства звукоусиления.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.