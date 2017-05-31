Президент футбольного клуба "Рубин" ушел в отставку

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Президент казанского "Рубина" Ильсур Метшин подал в отставку, которая была принята руководством футбольного клуба, сообщается на официальном сайте правительства Татарстана.

В среду в Казани прошел попечительский совет клуба под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. После состоявшегося обсуждения просьба Ильсура Метшина об отставке с поста президента клуба была удовлетворена.

"Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы, — сказал Минниханов. – Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье".

Он также отметил, что "жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование "Рубина" должно находиться в одних руках".

"Рубин" по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 38 очков.

Метшин, мэр Казани, являлся президентом "Рубина" с сентября 2015 года.

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