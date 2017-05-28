"Зенит" отправил Луческу в отставку

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу отправлен в отставку советом директоров клуба, говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Румынский специалист пришел в "Зенит" летом прошлого года, сменив на посту главного тренера клуба португальца Андре Виллаш-Боаша. Его контракт был подписан по схеме "2+1".

Сине-бело-голубые стали бронзовыми призерами завершившегося чемпионата России, не попав в Лигу чемпионов.

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