Фигуристка Медведева станцевала в образе Сейлор Мун на японском ТВ

Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио

Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станцевала в образе персонажа японских мультфильмов Сейлор Мун на японском ТВ-шоу. Видео танца опубликовано в Twitter Олимпийского комитета России.

​Примеряет образ знаменитого персонажа она не в первый раз. В прошлом году Медведева выступила в костюме Сейлор Мун на шоу Dreams on Ice 2016 в Японии, где произвела фурор. По словам фигуристки, идея образа принадлежала ей.