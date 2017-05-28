Фигуристка Медведева станцевала в образе Сейлор Мун на японском ТВ

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станцевала в образе персонажа японских мультфильмов Сейлор Мун на японском ТВ-шоу. Видео танца опубликовано в Twitter Олимпийского комитета России.
Еще одна порция зажигательных танцев @JannyMedvedeva на японском ТВ-шоу💃💃💃👏👏👏 pic.twitter.com/nnmBosq8F9— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 мая 2017 г.
Примеряет образ знаменитого персонажа она не в первый раз. В прошлом году Медведева выступила в костюме Сейлор Мун на шоу Dreams on Ice 2016 в Японии, где произвела фурор. По словам фигуристки, идея образа принадлежала ей.