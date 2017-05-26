Строящиеся к ЧМ-2018 стадионы прошли госэкспертизу на 99%

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1032)

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Стадионы, строящиеся в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, практически полностью прошли государственную экспертизу, сообщил журналистам в пятницу начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

"Основные работы по экспертизе завершены на 99%", — отметил он.

Манылов добавил, что стадия "П" (проектирование — ред.) по стадионам для чемпионата мира по футболу закончена выдачей заключений о прохождении госэкспертизы.

Предполагается, что все заключения по стадионам для ЧМ-2018 в итоге войдут в ЕГЗР — единый реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, добавил он.

По словам начальника Главгосэкспертизы, в тестовом режиме ЕГРЗ должен заработать уже с осени, с начала 2018 года он начнет регистрировать заключения о прохождении экспертизы в полном объеме.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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